Sensation Méditerranée Centre LE COSSE, 3 août 2022, .

Sensation Méditerranée 3 – 14 août Centre LE COSSE

Sur inscription. Tarif à partir de 862,00 €

Sensations sportives entre Mer et Canyon !

Centre LE COSSE Chemin de l’Agenouillade, 34300 LE GRAU D’AGDE Route : autoroute A9 à 12 km du centre, A75 à 20 km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

A 900m de la mer méditerranée et du centre-ville, le centre Le Cosse est idéalement placé pour permettre aux jeunes de découvrir ou redécouvrir la mer, les plaisirs de la plage et de profiter des activités propres au milieu marin. La côte rocheuse du Cap d’Agde à 5 km est unique en son genre. Situé au cœur de la petite station balnéaire familiale du Grau d’Agde, le centre est construit sur un terrain clos de 1 hectare qui permet aux enfants de jouer dans de grands espaces en toute sécurité : terrain de foot, de pétanque, de volley, 3 tables de pingpong, 2 baby-foot. Chaque tranche d’âge dispose de son propre étage d’hébergement et de sa propre salle d’activité lui permettant de vivre à son rythme sa colonie de vacances. Un service de restauration en cuisine traditionnelle entièrement fait sur place et un service de lingerie complet (lits faits à l’arrivée) viennent compléter ces équipements.

Entre terre et mer, découvre les plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière. Choisis cette colo semi-itinérante pour faire le plein de sensations entre potes : 3 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la mer pour une fin de séjour tranquille. L’objectif de tes vacances ? Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider, repartir avec des souvenirs plein la tête et surtout avoir le sentiment d’avoir vécu un truc à part !

Les activités suivantes te seront proposées :

Journée à Aqualand

Plage, farniente, sports de plage, baignade en rivière, sauts…

Journée découverte en canoë en eaux-vives

Descente en canyoning dans les gorges d’Héric

Une demi-journée de bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut retrouver avec le surf)

3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb

3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric

Barbecues, fête d’ados, soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties.

Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-03T15:00:00+02:00

2022-08-14T11:00:00+02:00