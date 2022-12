Rev’errance pyrénéenne Centre le Cardet Eaux Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Pyrénées-Atlantiques

Rev’errance pyrénéenne Centre le Cardet, 20 juillet 2022, Eaux Bonnes. Rev’errance pyrénéenne 20 juillet – 1 août Centre le Cardet

1310€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre le Cardet Gourette, 64440 Eaux Bonnes Eaux Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

0559051089 Le centre est situé sur la commune des Eaux-Bonnes, à la station de ski de Gourette, en vallée d’Ossau. Il offre l’avantage d’être aux départs de jolies randonnées empruntant le GR10 (lac d’anglas-col de Tortes). Son implantation à 1400 mètres d’altitude permet la découverte d’un environnement riche et varié tant pour l’étude du milieu que pour les activités sportives de pleine nature.

En vallée d’Ossau et à proximité du Parc National, le centre profite d’un environnement également doté d’une forte empreinte culturelle qui enrichie nos séjours (pastoralisme-hydroélectricité-thermalisme).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T09:00:00+02:00

2022-08-01T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Centre le Cardet Adresse Gourette, 64440 Eaux Bonnes Ville Eaux Bonnes Age minimum 12 Age maximum 14 lieuville Centre le Cardet Eaux Bonnes Departement Pyrénées-Atlantiques

Centre le Cardet Eaux Bonnes Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eaux-bonnes/

Rev’errance pyrénéenne Centre le Cardet 2022-07-20 was last modified: by Rev’errance pyrénéenne Centre le Cardet Centre le Cardet 20 juillet 2022 Centre le Cardet Eaux Bonnes Eaux Bonnes

Eaux Bonnes Pyrénées-Atlantiques