Nord Démonstration du travail du Vitrail Centre Langevin Grande-Synthe, 16 septembre 2023, Grande-Synthe. Démonstration du travail du Vitrail 16 et 17 septembre Centre Langevin Entrée libre Lassociation « L’Atelier du vitrail » vous accueille hors-les-murs pour découvrir la fabrication de vitraux et une exposition de leurs œuvres Centre Langevin Rue Cortot grande-synthe Grande-Synthe 59760 Saint-Jacques Nord Hauts-de-France https://www.si-grandesynthe.fr/ Le Centre Langevin accueille les musées de la Mine, de la Sidérurgie, de la minéralogie.

Sa salle d’exposition permet l’accueil ponctuel d’autres associations Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

