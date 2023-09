Gamer du Pilat » Du virtuel au réel » Centre La Traverse Le Bessat, 22 octobre 2023, Le Bessat.

Gamer du Pilat » Du virtuel au réel » 22 – 28 octobre Centre La Traverse 450€ en rendez-vous sur place ( transport possible au départ de PARIS, LYON ou ST-ETIENNE)

Si les matinées sont évidemment consacrées à la pratique des jeux vidéo sur le centre avec des compétitions sur WII ou PS4 avec les jeux emblématiques (FIFA, Mario & Sonic aux JO, Wiisport, Overcooked, Crash bandicoot…), les après-midi seront quant à elles propices aux activités extérieures, à la pratique d’ateliers créatifs (tel que la construction de cabanes et la cuisine) et aux sports de pleine nature.

L’idée est de montrer que les jeux vidéos c’est bien, mais que la pratique réelle c’est aussi très sympa ! C’est pourquoi, chaque jeu vidéo du matin sera en lien avec une activité réelle sur le même thème l’après-midi.

Pour terminer la semaine votre enfant vivra une expérience virtuelle collaborative lors d’une sortie en zone de réalité virtuelle.

Autres activités : grands jeux, olympiades, jeux en forêts, cuisine, activités manuelles et veillées,

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@lalige42.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances »}]

