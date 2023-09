Petit Aventurier du Pilat Centre La Traverse Le Bessat, 22 octobre 2023, Le Bessat.

Petit Aventurier du Pilat 22 – 28 octobre Centre La Traverse 450€ en rendez-vous sur place ( transport possible avec supplément au départ de Paris, Lyon, Saint-Etienne)

En plein coeur du parc naturel régional du Pilat, nos petits aventuriers iront à la découverte des chiens de traîneau avec une journée de cani-rando, apprendront à identifier les traces des animaux et à se repérer lors d’une grande chasse aux trésors au milieu des sapins, mais aussi construction de cabanes, découverte des petites bêtes de la mare et découverte des étoiles.

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue42.org »}]

