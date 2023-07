Colo Construction de Cabanes Centre La Traverse Le Bessat, 28 août 2023, Le Bessat.

Colo Construction de Cabanes 28 août – 1 septembre Centre La Traverse 500 €uros

Voilà une activité qui plait à tous les enfants , construire des cabanes !

Cette colo éveillera l’ingéniosité des jeunes colons qu’ils soient débutants ou bricoleurs avérés, et tous profiteront du grand air loin de la pollution de la ville pour s’adonner aux plaisirs de la nature.

Au programme 5 séances de 2h de construction de cabane !

Avec dans un premier temps, des jeunes aventuriers qui vont étudier le site pour choisir le meilleur endroit afin de construire leurs cabanes. Ils découvriront ensuite la trousse à outils puis avec l’aide de l’animateur spécialiste en «construction », ils apprendront le maniement des outils (scies, perceuses, viseuses, pinces… ) et partiront ensuite construire leurs cabanes.

Les enfants découvriront les valeurs de solidarité et d’entraîde puisqu’une cabane ne se construit pas tout seul.

Autres activités : grands jeux, chasse aux petites bêtes de la

nature, land art, veillées

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.vpt-ligue42.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue42.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T08:30:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:28:00+02:00

Cabanes séjour nature