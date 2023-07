Vertigineux & Décoiffant Centre La Traverse Le Bessat, 30 juillet 2023, Le Bessat.

Vertigineux & Décoiffant 30 juillet – 12 août Centre La Traverse 495€

Des vacances, d’aventures à la découverte des sports de pleine nature.

Ce séjour, c’est 1 semaine d’activités à sensations avec devalkart, escalade ou via ferrata, descente en rafting, canoe ou paddle, trotinette électrique, des grands jeux, des veillées

Séjour qui demande une certaine condition physique !

Ce séjour mixte un hébergement en dur sur le centre La Traverse au Bessat et l’expérience camping à St-Pierre-de -Boeuf.

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vpt-ligue42.org »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue42.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}]

