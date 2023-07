Cirque & Trampoline Centre La Traverse Le Bessat, 9 juillet 2023, Le Bessat.

Cirque & Trampoline 9 – 23 juillet Centre La Traverse 460 €uros

Encadré par la compagnie professionnelle de cirque Les Kipouni’s et le club de trampoline Trampo’Jump42, tu revisiteras les arts du cirque et tu effectueras des acrobaties sur deux trampolines professionnels, le tout avec une approche ludique propre à notre colonie de vacances près de St-Etienne!

Tous les jours, chaque groupe effectuera 1h30 de trampoline et 1h30 de cirque avec jonglerie, équilibrisme, acrobatie et sensations aériennes. Chasse aux trésors, découverte de la nature, grands jeux et veillées complètent ce séjour.

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vpt-ligue42.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 54 85 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue42.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

Sports Nature