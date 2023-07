Petit trappeur du Pilat Centre La Traverse Le Bessat, 9 juillet 2023, Le Bessat.

Petit trappeur du Pilat 9 – 22 juillet Centre La Traverse 425€

Avec un peu de bois, de la ficelle et une boussole, nos petits trappeurs vont pouvoir vivre une semaine pleine d’aventures et de découvertes au contact de la nature : aventures en forêt ( recherche de traces d’animaux, cabanes, orientation,…),une chasse au trésor au milieu des sapins du parc Naturel Régional du Pilat, une demi-journée Cani Rando, mais aussi pêche et observation des étoiles.

Séjour sous tentes au coeur du Parc Régional du Pilat à St-Régis du Coin(42).

Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

