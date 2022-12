Petits Aventuriers du Pilat Centre La Traverse Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

Loire

Petits Aventuriers du Pilat Centre La Traverse, 23 octobre 2022, Le Bessat. Petits Aventuriers du Pilat 23 – 29 octobre Centre La Traverse

435

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap intellectuel hi;ii Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Avec un peu de bois, de la ficelle et une boussole, nos petits trappeurs vont pouvoir vivre une semaine pleine d’aventures et de découvertes au contact

de la nature : aventures en forêt ( recherche de traces d’animaux, orientation, cabanes…), une demi-journée Cani Rando, une initiation à la pêche, une chasse au trésor au milieu des sapins du parc Naturel Régional

du Pilat.

