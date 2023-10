Comme un Poisson dans l’Eau CENTRE LA ROCHE STOSSWIHR, 20 août 2023, STOSSWIHR.

Comme un Poisson dans l’Eau 20 août – 2 septembre CENTRE LA ROCHE Sur inscription. Tarif à partir de 988,00 €

Débutant ou dégourdi, nous te proposons d’intégrer l’opération gouvernementale aisance aquatique pour assurer ta sécurité dans l’eau et maîtriser ta technique de nage. Avec ce vrai stage de natation, les maîtres-nageurs te garantissent une belle progression pour que tu apprennes ou te perfectionnes dans les meilleures conditions et que tu repartes avec ton certificat Sauv’Nage-Savoir Nager en poche!

Tes Temps Forts :

stage de natation de 8 séances à la piscine de Munster : propulsion, équilibre, respiration, coordination, plongeons…avec passage du brevet de natation + jeux d’eau, toboggans,bassin à vagues et rivière sauvage

sortie à Form’Aventures (parc multi-activités avec parcours accrobranches et 130 ateliers ludiques) ou à Cigoland

Mais aussi: sortie nature, jeux de plein air, journée à thème, animations et veillées( dont sortie nocturne,soirée feu de camp avec chamallow grillés,boum…)

Selon âge, météo et disponibilité, nos moniteurs professionnels pourront également proposer: laser-run,sarbacane,randonnée nature avec recherche de traces et indices,etc.

Au coeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, le centre la Roche est situé à 500 mètres d'altitude dans la vallée de Munster, à 3 km de la petite ville du même nom et à 20 minutes des pistes de ski des Trois Fours.



Situé dans un cadre verdoyant, le centre est composé de 3 bâtiments, qui peuvent accueillir 88 enfants.

de nombreux équipements viennent compléter une offre pédagogique des plus riches: mare, ruches, affût d’ornithologie, pas de tir à l’arc, terrain de sport… et depuis 2011: une salle dédiée aux activités cuisine!



En outre, le centre s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans l’enseignement de la langue allemande à travers de multiples activités. Route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar. Ensuite, remonter la vallée par la D417 jusqu’à Munster. Traverser la ville en direction du col de la Schlucht. À l’entrée du village de Stosswihr, suivre le fléchage. ATTENTION : les bus ne peuvent pas accéder jusqu’au centre (prévenir un responsable PEP à l’arrivée dans Stosswihr).



Train : Gare TGV de Colmar à 23 km (30 min)



Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 85 km

