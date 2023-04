COMPLET – Ma Colo Street à la Roche CENTRE LA ROCHE, 16 juillet 2023, STOSSWIHR.

COMPLET – Ma Colo Street à la Roche 16 – 23 juillet CENTRE LA ROCHE Sur inscription. Tarif à partir de 624,00 €

Pour ta 1ère colo tendance freestyle, tu découvriras trottinette et BMX ainsi que les sensations grisantes du pilotage d’une mini-moto.

Sous l’œil vigilant de nos pros, tu développeras ta maîtrise des 2 roues sur des parcours ludiques aménagés. Tu profiteras des nombreuses activités traditionnelles et des trésors naturels de la colo.

Tes TEMPS FORTS (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)

2 séances de pilotage mini-moto avec un moniteur breveté d’Etat, sur parcours sécurisé

2 séances street en BMX et trott’ : ateliers techniques, parcours ludiques, relais, petits modules de saut avec 1 sortie en skate-park

sortie à Form’Aventures (parc accrobranches et multi-activités) ou à Cigoland

sortie piscine à Munster (rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues)

Mais aussi : sortie nature, activités manuelles et d’expression, grands jeux, animations et veillées.

Selon âge, météo et disponibilité, nos moniteurs professionnels pourront également proposer : laser-run, sarbacane, randonnée nature avec recherche de traces et indices, etc.

Côté Pratique:

CENTRE LA ROCHE LIEU DIT HUTTELBACH, 68140 STOSSWIHR STOSSWIHR Haut-Rhin Grand Est Au coeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, le centre la Roche est situé à 500 mètres d'altitude dans la vallée de Munster, à 3 km de la petite ville du même nom et à 20 minutes des pistes de ski des Trois Fours.

Situé dans un cadre verdoyant, le centre est composé de 3 bâtiments, qui peuvent accueillir 88 enfants.

de nombreux équipements viennent compléter une offre pédagogique des plus riches: mare, ruches, affût d’ornithologie, pas de tir à l’arc, terrain de sport… et depuis 2011: une salle dédiée aux activités cuisine!

En outre, le centre s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans l’enseignement de la langue allemande à travers de multiples activités. Route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar. Ensuite, remonter la vallée par la D417 jusqu’à Munster. Traverser la ville en direction du col de la Schlucht. À l’entrée du village de Stosswihr, suivre le fléchage. ATTENTION : les bus ne peuvent pas accéder jusqu’au centre (prévenir un responsable PEP à l’arrivée dans Stosswihr).

Train : Gare TGV de Colmar à 23 km (30 min)

Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 85 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T00:00:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T16:00:00+02:00

