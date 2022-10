Halloween-Park CENTRE LA ROCHE, 23 octobre 2022, STOSSWIHR.

Sur inscription. Tarif à partir de 510,00 €

A Halloween, d’étranges créatures viennent hanter la forêt. Venez découvrir ce monde envoûtant et vivre des sensations fortes dont la mini-moto !

CENTRE LA ROCHE LIEU DIT HUTTELBACH, 68140 STOSSWIHR STOSSWIHR Haut-Rhin Grand Est Route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar. Ensuite, remonter la vallée par la D417 jusqu’à Munster. Traverser la ville en direction du col de la Schlucht. À l’entrée du village de Stosswihr, suivre le fléchage. ATTENTION : les bus ne peuvent pas accéder jusqu’au centre (prévenir un responsable PEP à l’arrivée dans Stosswihr). Train : Gare TGV de Colmar à 23 km (30 min) Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 85 km

Au coeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, le centre la Roche est situé à 500 mètres d’altitude dans la vallée de Munster, à 3 km de la petite ville du même nom et à 20 minutes des pistes de ski des Trois Fours. Situé dans un cadre verdoyant, le centre est composé de 3 bâtiments, qui peuvent accueillir 88 enfants. de nombreux équipements viennent compléter une offre pédagogique des plus riches: mare, ruches, affût d’ornithologie, pas de tir à l’arc, terrain de sport… et depuis 2011: une salle dédiée aux activités cuisine! En outre, le centre s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans l’enseignement de la langue allemande à travers de multiples activités.

Cerise sur le gâteau : la sortie à Europa-Park pour le grand charivari d’Halloween et accès aux 100 attractions du parc : frissons en tous genres garantis !

Mais le séjour réserve bien d’autres temps forts et sensations grisantes!

Les Temps Forts :

-sortie journée à Europa-Park

– initiation et rando VTT

-initiation au laser-run (biathlon olympique)

– explorations et courses d’obstacles en forêt

– tir à l’arc, tournois sportifs , animations, grands jeux, veillées

Indispensable :

– carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité + autorisation de sortie du territoire (pour la journée à Europa-Park)

Cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences.

Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité.



