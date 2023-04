COMPLET – La Contrée des Chevaliers Dégourdis CENTRE LA RENARDIERE, 9 juillet 2023, AUBURE.

COMPLET – La Contrée des Chevaliers Dégourdis 9 – 15 juillet CENTRE LA RENARDIERE Sur inscription. Tarif à partir de 504,00 €

Au pays des vaillants chevaliers Dégourdis, tu vivras une épopée imaginaire au cœur d’un Moyen-Âge peuplé d’elfes, de nains et de fées. Après d’extraordinaires explorations au coeur de la fôret mystérieuse et des rencontres magiques, tu pourras conter tes exploits et t’amuser autour d’un banquet préparé par les Hobbits qui veillent sur la Comté.

Tes Temps Forts :

1 séance de poney et 1 séance de tir à l’arc avec un archer diplômé ( à partir de 7 ans)

ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier (heaume,bouclier, épée et arc elfique ) et d’instruments de musique à partir d’éléments naturels

sortie à la Volerie des Aigles avec son fameux spectacle + Parc Tellure

banquet médiéval

jeux olympiques d’antan

Mais aussi : jeu de piste en fôret, land’art, sortie piscine à Ribeauvillé (selon météo), animations, grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés. Selon âge, météo et disponibilité, nos moniteurs professionnels pourront également proposer : laser-run,sarbacane, randonnée nature avec recherche de trace et indices,etc.

CENTRE LA RENARDIERE Chemin de La Renardière, 68150 AUBURE AUBURE Grand Est A 900 mètres d'altitude, le centre la Renardière domine la station climatique d'Aubure (village le plus haut d'Alsace), situé à 30 minutes de Colmar et à 15 minutes de Ribeauvillé.

Implanté dans un milieu naturel riche et varié, le centre est également au coeur d’un patrimoine médiéval de grande qualité et de plusieurs sites miniers très riches, qui tous témoignent des savoir-faire et des modes de vie ancestraux.

Ancien centre d’élevage de renards argentés, il est composé de deux bâtiments:

– un bâtiment principal comprenant les chambres, les salles d’activités, les sanitaires, la cuisine et la salle à manger.

– les chambres sont composées de 2 à 12 lits.

– un bâtiment administratif, accueillant notamment l’infirmerie.

Equipements supplémentaires: affût d’ornithologie, mare pédagogique, pas de tir à l’arc, local VTT,… le tout dans un écrin de verdure. Route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar, puis la D415 jusqu’à Kaysersberg. Prendre ensuite la D11 III direction Fréland. Traverser la commune, puis suivre la route jusqu’au col de Fréland. Redescendre sur Aubure, traverser le village en suivant le fléchage vers le chemin de la Renardière.

Train : Gare TGV de Colmar à 30km (30 min)

Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 90 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T00:00:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T16:00:00+02:00

