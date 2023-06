SPORT CHAMPSAUR ET DECOUVERTE Centre la Récula ou le Kally Saint-Léger-les-Mélèzes, 13 août 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes.

SPORT CHAMPSAUR ET DECOUVERTE 13 – 19 août Centre la Récula ou le Kally 50 EUROS

Hébergement : « LA RECULA »

Situation :

Chalet situé au pied des pistes de St Léger Les Mélézes dans la vallée du CHAMPSAUR (05)

Il dispose d’un terrain de 3 hectares au pied des sentiers de randonnées, VTT, terrain de basket et foot sur le site, mur d’escalade.

HEBERGEMENT

Hébergement collectif avec sanitaires sur chaque étage, Wifi, coin détente… Chambres spacieuses de 2, 4, 5 ou 6 lits avec lavabos dans chaque chambre.

Agrément DDJS 140 Personnes. N°051490004

Agrément IA 125 enfants,

Habilitation Tourisme

CAPACITE

7 salles d’activités à votre disposition, dont 2 de 170 m2.

Capacité 140 Lits

7 Salles de classe et d’activités

Salle de restauration

Espace extérieur : Terrain foot : 1800M2 – Terrain basket : 364M2

Mur escalade

LA RESTAURATION

Cuisine traditionnelle et familiale préparé sur le chalet, salle de restaurant avec vue panoramique sur la vallée.

Programme des activités

ACCRO BRANCHE : parcours aventure

Effectué sur l’un des parcours les plus grands d’Europe, l’activité est adaptée au niveau des enfants avec un parcours « juniors », l’accro-branche est très prisée des enfants car elle leur procure des sensations fortes.

VTT :

Durant une après midi les enfants partiront avec des moniteurs brevetés d’état pour découvrir des sentiers balisés et sécurisés dans le champsaur. Activité sportive mais aussi cultuelle de découverte de paysages merveilleux.

Randonnée pédestre éducative et culturelle :

Accompagnés d’un guide de Haute Montagne toute la journée : les collégien découvriront du plateau de Libouze jusqu’au Cuchon la faune et la flore du Par des Ecrins : randonnée éducative et éco citoyenne. Pique nique en Haut du Cuchon à 2000M d’altitude.

Journée Légendes et Trésors :

Par équipe pour découvrir les autres avec les notions de collectif, d’entraide et de confiance, les collégiens passeront une journée magique où précision équilibre, force, mémorisation et adresse seront indispensable pour trouver le trésor à la fin de la journée. Le KHO LANTA du Champsaur avec une équipe de moniteurs brevetés et expérimentés.

Séance de Bubble Foot :

Séance ludique pour les enfants dans la semaine avec un matériel sécurisé pour une pratique fun pour les collégiens

ACTIVITES SPORTIVES (BASE DE LOISIRS) :

A quelques mètres du centre, les enfants ont à disposition une base de loisirs avec un plan d’eau où sont organisées des journées sportives, des grands jeux. Par ailleurs, le centre dispose également de salles d’activités où peuvent être organisés des activités sportives, manuelles, ludiques et variées.

Activités annexes et immersion culturelle :

– Visite de la ferme pédagogique des cabrioles :

Située dans le Haut-Champsaur, la Ferme des Cabrioles est une exploitation caprine avec transformation fromagère. Elle est perchée à 1700 m d’altitude, au cœur d’un magnifique hameau traditionnel, sur la commune d’Orcières.

La ferme sert de support pédagogique et ludique pour la découverte de l’agriculture de haute-montagne, les activités ayant trait à l’élevage et à la fabrication.

– Visite de l’éco musée de St Léger les Mélèzes :

C’est la découverte de la faune de montagne en s’amusant grâce à une exposition interactive, mais aussi plein d’animations variées, ludiques, scientifiques et artistiques.

Cette grande exposition est un parcours ludique et interactif de 270m² où toute la famille joue, apprend et échange. La biodiversité est mise en avant avec plus de 300 mammifères, oiseaux et reptiles dont la plupart sont actuellement protégés ; les insectes ne sont pas en reste avec une belle collection locale.

– Visite de l’école d’autrefois :

L’ancienne école de St-Jean vous fera remonter le temps pour faire revivre une classe du début du XXe siècle : leçon de morale, plume et encre violette

Écrire à la plume, le vernis des bureaux et des bancs, l’odeur de la craie… Toute une collection d’objets anciens orne les murs et les étagères : des cartes de géographie, des bocaux remplis de choses étranges, des livres aux titres sortis d’un autre âge, etc.

Le Volet éducatif et citoyen

Communication ludique sur les économies d’énergie

Les Veillées : Tous les soirs

Pendant tout le séjour, l’équipe pédagogique s’attache à animer toutes les soirées par des veillées variées, dynamiques et entrainantes. Tout en respectant le rythme et la fatigue de chacun, les veillées se déroulent dans les salles d’activités du centre ou à l’extérieur selon le programme

Centre la Récula ou le Kally La Recula, 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

