Fox et les lutins malins | Jeu d’enquête Centre La Passerelle Cusset, 13 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le Centre la Passerelle vous propose de jouer en attendant Noël.

Rendez-vous mercredi 13 décembre de 15h à 17h sur l’Esplanade du Centre La Passerelle pour participer à une enquête de Noël en famille imaginée par Fox et l’effet papillon..

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

Centre La Passerelle Rue Pierre-Boubet

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Center la Passerelle invites you to play while you wait for Christmas.

Join us on Wednesday December 13 from 3pm to 5pm on the Esplanade of Centre La Passerelle to take part in a family Christmas investigation imagined by Fox et l?effet papillon.

El Centre la Passerelle le ofrece la posibilidad de jugar mientras espera la Navidad.

Únase a nosotros el miércoles 13 de diciembre de 15:00 a 17:00 en la explanada del Centre la Passerelle para participar en una investigación navideña familiar ideada por Fox et l’effet papillon.

Das Centre la Passerelle schlägt Ihnen vor, die Zeit bis Weihnachten mit Spielen zu überbrücken.

Treffen Sie sich am Mittwoch, den 13. Dezember von 15 bis 17 Uhr auf der Esplanade des Centre La Passerelle, um an einer Weihnachtsumfrage für die ganze Familie teilzunehmen, die von Fox und dem Schmetterlingseffekt erdacht wurde.

Mise à jour le 2023-11-20 par Vichy Destinations