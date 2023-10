Ciné-Débat – Cusset Centre La Passerelle Cusset, 10 octobre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

au centre La Passerelle de Cusset aura lieu

un ciné-débat avec la projection du film “ Les intranquilles ”. La projection sera suivi d’un débat ouvert avec des professionnels..

2023-10-10 18:00:00 fin : 2023-10-10 21:00:00. .

Centre La Passerelle Rue Pierre-Boubet

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



? at the La Passerelle center in Cusset will be held

a film-debate with the screening of ? Les intranquilles? The screening will be followed by an open discussion with professionals.

? en el centro La Passerelle de Cusset tendrá lugar

un cine-debate con la proyección de la película ? Les intranquilles? La proyección irá seguida de un debate abierto con profesionales.

? im Zentrum La Passerelle in Cusset findet Folgendes statt

eine Filmdebatte mit der Vorführung des Films ? Les intranquilles ? Im Anschluss an die Vorführung findet eine offene Diskussion mit Fachleuten statt.

