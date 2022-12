Les P’tits Explorateurs Centre LA MAISON DU GOLFE, 25 juillet 2022, SARZEAU.

Les P’tits Explorateurs 25 – 31 juillet Centre LA MAISON DU GOLFE

Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Laisse toi porter au fil de l’eau: paddle, voile et découverte du milieu marin , un cocktail détonnant pour passer des vacances inoubliables!

Centre LA MAISON DU GOLFE Route de Saint Jacques, 56370 SARZEAU SARZEAU Bretagne Route : Depuis Nantes direction Vannes, accès par la E60 / N165 puis D20/D780 direction Sarzeau, au sud de la presqu’île de Rhuys Train : gare de Vannes à 25km Avion : aéroport Nantes Atlantique à 115km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Bordée par le Golfe du Morbihan et l’océan Atlantique, la Presqu’île de Rhuys a su préserver ses paysages et hameaux traditionnels, ses mégalithes et son château médiéval, tout en développant des lieux de sports et de détente. Le centre La Maison du Golfe se situe à proximité du village de Saint-Jacques, port de pêche et de plaisance de Sarzeau. Il est composé de 3 bâtiments d’hébergement contenant des chambres de 2 à 10 lits dont 3 sont accessibles PMR. La restauration est faite sur place et valorise les produits locaux. Ce centre offre la possibilité à ses jeunes vacanciers de profiter d’un parc arboré de 5 hectares entièrement clôturé et de 5 salles d’activités bien équipées. L’été, un espace camping réservé aux plus grands complète ces équipements avec l’installation de tentes kiwi, d’une petite cuisine équipée et d’une salle de restauration sous toile. Compte tenu du contexte lié au Covid-19, le centre renforcera le nettoyage et la désinfection quotidienne des bâtiments par un passage plusieurs fois par jour de l’équipe d’entretien. L’équipe d’encadrement sera également mobilisée pour assurer une vigilance renforcée du suivi sanitaire durant les moments de vie collectives et les activités. Un assistant sanitaire sera spécifiquement attaché au respect des préconisations « COVID 19 ».

Découvre le milieu marin et profite d’un magnifique terrain de jeu: la plage

Au programme :

Découverte du bord de mer et sensibilisation à l’environnement (pêche à pieds, land art)

Baignades et jeux sur la plage (concours de château de sable, chasse au trésor)

Activités manuelles (cerf volant,…)

Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale :

Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique aux activités nautiques)

Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles)

Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités nautiques).

Sensibilisation à la sécurité dans la pratique d’un sport, confiance en soi. Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes)

Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la pêche a pied par exemple)

Représentation du monde et de l’activité humaine (Découvertes du milieu marin, protection de l’environnement)

