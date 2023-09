Cet évènement est passé Visite de ce domaine à Saint-Jean-de-Fos Centre La Licorne Le Rieusselat Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos Visite de ce domaine à Saint-Jean-de-Fos Centre La Licorne Le Rieusselat Saint-Jean-de-Fos, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos. Visite de ce domaine à Saint-Jean-de-Fos Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre La Licorne Le Rieusselat Gratuit. Entrée libre. Au sein d’un cadre naturel préservé, profitez de visites libres ou commentées des jardins méditerranéens ainsi que des espaces symboliques favorables à la méditation, vous éloignant de l’agitation quotidienne.

Au cœur de ce domaine, vous pourrez découvrir et apprendre davantage sur l’espace cultuel en relation avec la vocation de ce lieu.

Un espace librairie mettant en avant les éditions du Septénaire est également à votre disposition, ainsi qu’un espace pour vous restaurer. Centre La Licorne Le Rieusselat 34150 Saint-Jean-de Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 06 49 99 16 14. https://www.centrelalicorne.fr/accueil-1/qui-sommes-nous/ Situé au cœur d’une zone verte de 10 hectares, le domaine offre une grande variété d’essences d’arbres et de plantes méditerranéennes. Le Centre La Licorne a été fondé il y a environ quarante ans par l’école internationale de la Rose-Croix d’Or. Son objectif est d’accueillir des activités de retraites et de séminaires. Grand parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Centre La Licorne Le Rieusselat 34150 Saint-Jean-de Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 06 49 99 16 14. https://www.centrelalicorne.fr/accueil-1/qui-sommes-nous/

