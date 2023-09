Séjour nature et découverte Centre La Héronnière Station Touristique du ValJoly 59132 Eppe- sauvage Eppe-Sauvage, 30 octobre 2023, Eppe-Sauvage.

Ce projet séjour est avant tout une initiative des jeunes. En effet, de manière pragmatique, un centre social est un foyer d’initiatives porté par les habitants, accompagnés par des professionnels. Le but ultime étant d’accompagner les usagers vers l’autonomie.

C’est de cette manière que le référent jeunesse de la structure a été sollicité par les jeunes afin de les accompagner dans la construction de leur projet collectif.

Des projets d’autofinancement ont été planifiés par ces adultes en devenir. Cela leur permettra de les responsabiliser et de les rendre acteurs. Ces actions d’autofinancement entretiennent le lien entre le jeune et la communauté. Effectivement, elles permettent non seulement de faire connaître les actions menées par le Centre Social, mais aussi de développer la socialisation et l’esprit citoyen du jeune. Au-delà de l’aspect financier, chacun s’est engagé à participer aux évènements et à la vie du centre social.

Il est à noter que le référent jeunesse joue un rôle d’accompagnateur dans le projet. Il accompagne principalement dans la recherche de financements et aiguille les jeunes en ce qui concerne le lieu, le transport, la nourriture, les activités et la manière de budgétiser le coût du séjour. Le but étant de rendre les jeunes acteurs de leur projet et loisirs mais également autonomes.

De plus, ce projet collectif sert d’expérimentation dans la démarche de méthodologie de projet en direction des jeunes préados (11/13 ans) du centre social. En effet, il s’agit du premier projet séjour porté par ce public. Nous les avons ainsi accompagnés lors de temps de réflexion sur l’endroit du séjour, l’organisation des journées (vie commune et activités), mais également sur les démarches financières : les possibles financements, autofinancements…

De cette manière, nous avons choisi de séjourner dans la réserve naturelle du Valjoly (label station verte) dans l’Avesnois, au bord du plus grand lac au nord de Paris. L’hébergement se fera dans des logements collectifs réservés aux groupes, en pension complète. L’objectif premier de ce séjour est bel et bien de renouer les liens avec la nature que les jeunes ont perdus au fur et à mesure des confinements et restrictions de libertés.

Ce projet a également pour objectif de sensibiliser les jeunes au développement durable, au respect de la nature, de la faune et de la flore qui nous entourent et qui peuplent notre environnement.

