Aventures au large CENTRE LA FONTAINE LUPIN, 24 avril 2023, Saint-Nazaire-sur-Charente.

Aventures au large 24 – 28 avril CENTRE LA FONTAINE LUPIN 30€

 L’idée de ce séjour :

• Faire voyager de manière imaginaire les enfants dans le monde de la navigation : les inviter à devenir chercheurs/explorateurs, à découvrir les grandes figures du monde naval, à expérimenter pour comprendre de manière un peu plus poussée le fonctionnement d’un bateau et l’univers nautique : ses métiers, les différentes techniques qui font fonctionner un navire, les système métrique

o Amener les préados à observer, à échanger pour entrer en coopération comme peut être un équipage de bateau.

o Eveiller les préados à la curiosité de l’environnement dans lequel ils évoluent, que ce soit du milieu naturel ou des éléments techniques liés à la navigation.

o Inciter les préados à entrer dans une logique d’aventure et d’excursion : de la préparation, de l’anticipation et de l’autonomie dans les activités mises en place.

o Nous travaillons afin de donner l’envie aux préados d’explorer le monde qui les entoure et les inciter au respect (des autres, de l’environnement).

• Les ateliers privilégieront : la coopération, la découverte, l’observation, la résolution d’énigme sous forme de carte aux trésors, le partage et la bonne humeur.

CENTRE LA FONTAINE LUPIN 17780 Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0251622194 »}, {« type »: « email », « value »: « francas85@francas-pdl.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T18:00:00+02:00

2023-04-28T09:00:00+02:00 – 2023-04-28T18:00:00+02:00

Nature Histoire

Francas de Vendée