Marins d’Eau douce CENTRE LA FONTAINE LUPIN, 17 avril 2023, Saint-Nazaire-sur-Charente.

L’idée de ce séjour est de découvrir l’environnement de l’estuaire et son écosystème : la faune et la flore, la lecture de paysages, l’équilibre d’un milieu naturel… Mais aussi de permettre une première approche du fonctionnement d’un bateau.

Tout en respectant le rythme de vie des enfants, le séjour s’articulera entre :

 des activités d’apprentissage par le faire ensemble, l’idée étant de faire en sorte que les enfants puissent apprendre de nouvelles compétences, complémentaires à celles vécues sur les temps scolaire, en faisant ensemble, en coopérant, en découvrant ensemble, en mettant la main à la pâte collectivement dans un esprit d’équipe en faisant le parallèle avec un équipage de bateau.

 des animations plus récréatives et ludiques favorisant le jeu collectif et la relation à l’autre.

 Les ateliers privilégieront

o la récupération

o le bricolage

o la coopération,

o la découverte,

o l’observation,

o le partage et la bonne humeur.

CENTRE LA FONTAINE LUPIN 17780 Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0251622194 »}, {« type »: « email », « value »: « francas85@francas-pdl.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T09:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:00:00+02:00

2023-04-21T09:00:00+02:00 – 2023-04-21T18:00:00+02:00

Nature écosystème

Francas de Vendée