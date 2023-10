100 % SPORT NATURE EN BARONNIES Centre LA FONTAINE D’ANNIBAL Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme 100 % SPORT NATURE EN BARONNIES Centre LA FONTAINE D’ANNIBAL Buis-les-Baronnies, 23 octobre 2023, Buis-les-Baronnies. 100 % SPORT NATURE EN BARONNIES 23 – 27 octobre Centre LA FONTAINE D’ANNIBAL Pour les Bollénois : inf. ou égal à 396€ : 75€ / de 797€ à 1196€* : 125€ de 397€ à 796€ : 100€ / sup. à 1196€* : 150€ Extérieur : 175€ Nous vous proposons un séjour dédié aux activités sportives de pleine nature.

Les enfants sont hébergés dans un Village Vacances ***.

La structure appartient à la Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme et labellisé CED : Citoyenneté, Environnement, Développement durable. Au milieu d’un parc ombragé, au pied des collines couvertes d’oliviers et d’abricotiers, à 370 m d’altitude, la semaine est rythmée par différentes activités animées par des professionnels.

Au programme :

– Escalade sur falaise naturelle

– Grands jeux en immersion dans la nature

– Malle pédagogique pour explorer et découvrir de la biodiversité

– Randonnée accompagnée d’un guide naturaliste

– Astronomie Centre LA FONTAINE D’ANNIBAL Quai de l’Ouvèze 26170 – Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pauline.delcesta@ville-bollene.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T21:00:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00 SPORT NATURE / ESCALADE / ASTRONOMIE Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Centre LA FONTAINE D'ANNIBAL Adresse Quai de l’Ouvèze 26170 - Buis-les-Baronnies Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Centre LA FONTAINE D'ANNIBAL Buis-les-Baronnies latitude longitude 44.281188;5.280265

Centre LA FONTAINE D'ANNIBAL Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/