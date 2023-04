COMPLET – Fun & Adrénaline à La Chaume CENTRE LA CHAUME, 27 août 2023, ORBEY.

COMPLET – Fun & Adrénaline à La Chaume 27 août – 2 septembre CENTRE LA CHAUME Sur inscription. Tarif à partir de 574,00 €

Le séjour multi-sensations pour amateurs de défis verticaux, aquatiques ou de vitesse, encadrés par des pros.

Rejoins-nous pour des moments sportifs exceptionnels ou tu feras le plein d’adrénaline, dans une ambiance fun et rythmée entre copains.

Tes temps forts :

-verticalité: escalade sur mur et tour de 12 cm + parcours via corda sur sites aménagés avec moniteur breveté d’Etat + parc Aventures

-eaux-vives (juillet uniquement): raid en canyoning avec moniteur breveté d’Etat

-air (août uniquement) : grand vol biplace en parapente ( en cas d’annulation pour raison météo, vol sur Fantasticable)

-roue libre : VTT sur les sentiers vosgiens + sortie au tricky-track, nouvelle piste de luge sur rail du Lac Blanc

-fun et liberté : slackline, sortie piscine

Mais aussi: city-stade, sortie piscine à Ribeauvillé (selon météo), veillées.

Selon âge, météo et disponibilité, nos moniteurs pros proposeront également laser-run, sarbacane et rando montagne.

Tes indispensables:

-attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques ( délivrée en piscine, sur rdv) pour les séjours de juillet

-autorisation parentale et certificat médical pour le VTT et le parapente ( âout)

Situé à 870 mètres d'altitude, au pied des crêtes et non loin des lacs Blanc et Noir, Le centre la Chaume s'est fait une spécialité des activités sportives de pleine nature et de l'exploitation des richesses de la montagne.

En hiver comme en été, ce Centre à l'architecture bien agréable et parfaitement intégrée est une base rêvée pour partir à la conquête de l'univers montagnard à skis ou raquettes aux pieds, à VTT ou en simple randonnée. Bien entendu, ces activités sont adaptées à tous les âges et aux moyens de chacun ; dans tous les cas, il s'agit de privilégier une approche sensorielle de l'environnement ! Une ambition qui est soutenue par des équipements pédagogiques et sportifs particulièrement performants. Route : De Mulhouse ou Strasbourg, prendre l'A35 jusqu'à Colmar, puis D415 via Kaysersberg. Traverser Orbey et suivre la direction du lac Blanc par la D48. Un chemin (indiqué) descend sur la droite en direction du centre, peu avant le lac.

En hiver comme en été, ce Centre à l’architecture bien agréable et parfaitement intégrée est une base rêvée pour partir à la conquête de l’univers montagnard à skis ou raquettes aux pieds, à VTT ou en simple randonnée. Bien entendu, ces activités sont adaptées à tous les âges et aux moyens de chacun ; dans tous les cas, il s’agit de privilégier une approche sensorielle de l’environnement ! Une ambition qui est soutenue par des équipements pédagogiques et sportifs particulièrement performants. Route : De Mulhouse ou Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar, puis D415 via Kaysersberg. Traverser Orbey et suivre la direction du lac Blanc par la D48. Un chemin (indiqué) descend sur la droite en direction du centre, peu avant le lac.

Train : Gare TGV de Colmar à 30km (30 min)

Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 90km

