COMPLET – Team Freestyle à La Chaume CENTRE LA CHAUME, 30 juillet 2023, ORBEY.

COMPLET – Team Freestyle à La Chaume 30 juillet – 12 août CENTRE LA CHAUME Sur inscription. Tarif à partir de 1 064,00 €

Avis aux intrépides et amateurs(trices) d’adrénaline : cette colo freestyle est destinée à celles et ceux qui veulent goûter à l’univers street : mini-moto, trott,BMX,VTT et bien d’autres choses encore ! La session te réserve d’autre bonus : tricky-track, slackline, parc aventures ou grimp’arbres, spectacle en musique, pour clôturer le séjour.

Tes Temps Forts :

-2/3 séances de mini-moto 50 cm avec un pro

-ateliers Pom-Pom Grils et création de la chorée des supportrices

-ateliers et parcours ludiques de trott (au centre)

-séances de BMX avec 1 ou 2 sorties ( sur circuit adapté)

-parcours de maniabilité et sortie VTT avec moniteur breveté d’Etat

-au choix: sortie au parc-aventures ou grimp’ arbres ou sortie au tricky-track

-initiation à la slackline

-jeux olympiques

Mais aussi: sortie piscine ( selon météo), tournois sportifs sur city-stade, chasse au trésor en forêt, animations, grands jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue. Selon âge, météo et disponibilité, nos moniteurs professionnels pourront également proposer: laser-run, sarbacane,randonnée nature avec recherche de traces et indices,etc.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=68A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Situé à 870 mètres d’altitude, au pied des crêtes et non loin des lacs Blanc et Noir, Le centre la Chaume s’est fait une spécialité des activités sportives de pleine nature et de l’exploitation des richesses de la montagne.

En hiver comme en été, ce Centre à l’architecture bien agréable et parfaitement intégrée est une base rêvée pour partir à la conquête de l’univers montagnard à skis ou raquettes aux pieds, à VTT ou en simple randonnée. Bien entendu, ces activités sont adaptées à tous les âges et aux moyens de chacun ; dans tous les cas, il s’agit de privilégier une approche sensorielle de l’environnement ! Une ambition qui est soutenue par des équipements pédagogiques et sportifs particulièrement performants. Route : De Mulhouse ou Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar, puis D415 via Kaysersberg. Traverser Orbey et suivre la direction du lac Blanc par la D48. Un chemin (indiqué) descend sur la droite en direction du centre, peu avant le lac.

Train : Gare TGV de Colmar à 30km (30 min)

Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 90km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T00:00:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00

230768A601