Star Studio CENTRE LA CHAUME, 17 juillet 2022, ORBEY.

Star Studio 17 – 30 juillet CENTRE LA CHAUME

Sur inscription. Tarif à partir de 896,00 €

Musicien(ne), chanteur(euse), fan de scène, ce séjour réveillera l’artiste qui sommeille en toi. Quel que soit ton style, viens dévoiler et partager tes talents dans une ambiance créative.

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin Grand Est Route : De Mulhouse ou Strasbourg, prendre l’A35 jusqu’à Colmar, puis D415 via Kaysersberg. Traverser Orbey et suivre la direction du lac Blanc par la D48. Un chemin (indiqué) descend sur la droite en direction du centre, peu avant le lac. Train : Gare TGV de Colmar à 30km (30 min) Avion : Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Freiburg à 90km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Situé à 870 mètres d’altitude, au pied des crêtes et non loin des lacs Blanc et Noir, Le centre la Chaume s’est fait une spécialité des activités sportives de pleine nature et de l’exploitation des richesses de la montagne. En hiver comme en été, ce Centre à l’architecture bien agréable et parfaitement intégrée est une base rêvée pour partir à la conquête de l’univers montagnard à skis ou raquettes aux pieds, à VTT ou en simple randonnée. Bien entendu, ces activités sont adaptées à tous les âges et aux moyens de chacun ; dans tous les cas, il s’agit de privilégier une approche sensorielle de l’environnement ! Une ambition qui est soutenue par des équipements pédagogiques et sportifs particulièrement performants.

Rien ne sera oublié : voix, instruments, expression corporelle, steps de danses … avec spectacle de fin de séjour de la tribu !

Les temps forts de cette colo artistique :

Juillet :immersion dans l’univers d’un studio de création : ateliers d’expression artistique, répétitions + enregistrements des productions du groupe sur CD

Août : street dance : intervenant professionnel en slam, hip hop et graph, just dance (jeu en rythme), créations solo, battle et chorés de groupes, …

Mais aussi : soirée karaoke, activités de plein air, tournois sportifs sur city-stade, sortie piscine, temps de détente en autonomie, soirées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T10:00:00+02:00

2022-07-30T16:00:00+02:00