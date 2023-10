Aux portes de la Nature Centre LA CHARNIE TORCE VIVIERS EN CHARNIE, 16 juillet 2023, TORCE VIVIERS EN CHARNIE.

Pour les séjours colos d’été à la Charnie orienté nature, environnement, sports, histoire et astronomie à la Charnie pour des 4-14 ans, centre labellisé refuge LPO :

Ces séjours mêlent découverte et observation de la nature, activités sportives, exploration des étoiles, traversée dans le temps. Des séjours pour prendre le temps de s’amuser ensemble !

Ces séjours comprennent des activités extérieures : visite de la ferme des alpagas, cani-randonnées en forêt (non autorisée pour les 4/6 ans)découverte des abeilles, spéléologie (non autorisée pour les 4/6 ans), escalade (non autorisée pour les 4/6 ans), accrobranche, balade à pied ou à vélo, jeux d’eaux, sports collectifs (football, basket-bal…), activités de la mini-ferme et de la mare (pêche, ramassage des œufs,etc…), création de refuges pour animaux, visite de la cité médiévale Sainte Suzanne, visite du site de Saulges, journée médiévale (danses, joutes, banquet)

Des veillées nocturnes termineront de la meilleure manière les journées avec une veillée astronomie (observation des étoiles), une soirée feu de camp et chamallows grillés, des grands jeux au choix, une boum musicale et des nuits en tente pour profiter pleinement de l’été

Centre LA CHARNIE CENTRE PEP LA MAYENNE

Centre LA CHARNIE CENTRE PEP LA MAYENNE

4, rue du Verger, 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE TORCE VIVIERS EN CHARNIE Mayenne Pays de la Loire

Le centre de La Charnie se situe en Mayenne, dans la commune de Torcé-Viviers en Charnie. Le centre d'hébergement est dédié à l'environnement et aux énergies renouvelables dans une démarche éco-citoyenne. Le centre est de plain-pied et comporte une ossature bois avec:



15 chambres avec salle de bain et toilettes dans chaque chambre

1 salle à manger avec repas préparés sur place avec des produits locaux

3 salles d’activités

1 grand terrain enherbé



En temps normal, le centre peut accueillir jusqu’à 60 enfants. Cette capacité sera réduite pour respecter les distances barrières sans réduction des espaces utilisables.



Des mesures Covid seront mis en place : gel hydroalcoolique ou savon à l’entrée de chaque espace (salles d’activités, salle à manger…), pause hygiène régulière dans la journée avec lavage des mains, prise de température régulière des enfants et des adultes, distanciation notamment au repas mais aussi en privilégiant les petits groupes en activités, lavage et désinfection renforcés des lieux (salles d’activités, sanitaires, lieux de passage, poignées de porte…). Route : autoroute A81 sortie Joué-en-Charnie ou Vaiges, entre Le Mans et Laval



Train : gare TGV Le Mans à 41km ou Laval à 41km également, puis correspondance pour Évron (13km du centre)



Avion : aéroport Le Mans Arnage à 68km

