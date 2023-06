Eaux vives à Saint Léger les Mélèzes Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Le séjour « Eaux Vives » se déroulera dans le parcs des Ecrins, la vallée du Champsaur à Saint Léger les Mélèzes.

Les tarifs sont en fonction du quotient familial de 100 à 200 €

15 – 26 août

Les jeunes résideront au chalet la Buissonière. ils auront le plaisir de découvrir un autre environnement dans le cadre de randonné, des activités.

Un programme riche en activité leur sera présenté:

Canyoning, canoboat, rafting, escalade, vtt, accrobranche, hydrospeed…

Nous profiterons du plan d’eau de Saint Bonnet.

Les jeunes seront également acteur lors du séjour pour proposer des activités, sorties, veillée…

Age min 12 Age max 17

