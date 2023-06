SEJOUR ADOS A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes SEJOUR ADOS A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes, 2 août 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes. SEJOUR ADOS A ST LEGER LES MELEZES 2 – 13 août Centre la Buissonnière Prix public = 960 € – 160 € transport = 800 € séjour ADOS MONTAGNE pour les 12-16 ans (collèges).

Les enfants auront 3H de cours par jour avec des enseignants diplômés ou équivalence puis des activités de milieu montagnard : paddle sur le plan d’eau, randonnées, parcours aventures, VTT, tir à l’arc, baignades au plan d’eau, découverte de la faune et flore montagnarde… sans oublier les grands jeux, veillées. Centre la Buissonnière Saint Leger Les Melezes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « emilie.allexandre@artesjeunesse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T19:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

2023-08-13T00:00:00+02:00 – 2023-08-13T08:00:00+02:00 enseignants classe Personnel Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Autres Lieu Centre la Buissonnière Adresse Saint Leger Les Melezes Ville Saint-Léger-les-Mélèzes Departement Hautes-Alpes Age min 12 Age max 16 Lieu Ville Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes

Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-les-melezes/

SEJOUR ADOS A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes 2023-08-02 was last modified: by SEJOUR ADOS A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes 2 août 2023