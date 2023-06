TRAPPEUR A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes TRAPPEUR A ST LEGER LES MELEZES Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes, 10 juillet 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes. TRAPPEUR A ST LEGER LES MELEZES 10 – 21 juillet Centre la Buissonnière Prix public = 930 € – 160 € transport = 770 € séjour TRAPPEUR pour les 03-12 ans (primaires).

Les enfants auront 3H de cours par jour avec des enseignants diplômés ou équivalence puis des activités de milieu montagnard : canirando, visite du refuge des animaux, randonnées, parcours aventures, course d’orientation, baignades au plan d’eau, découverte de la faune et flore montagnarde… sans oublier les grands jeux, veillées. Centre la Buissonnière Saint Leger Les Melezes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « emilie.allexandre@artesjeunesse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T19:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T08:00:00+02:00 enseignants classe Personnel Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Autres Lieu Centre la Buissonnière Adresse Saint Leger Les Melezes Ville Saint-Léger-les-Mélèzes Departement Hautes-Alpes Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Centre la Buissonnière Saint-Léger-les-Mélèzes

