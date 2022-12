SPORTS D’HIVER 2023-DU 13 AU 18 FEVRIER 2023-SEJOUR SPORTS D’HIVER Centre la Buissonnière, 12 février 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes.

SPORTS D’HIVER 2023-DU 13 AU 18 FEVRIER 2023-SEJOUR SPORTS D’HIVER 13 – 18 février 2023 Centre la Buissonnière

30€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre la Buissonnière Saint Leger Les Melezes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les séjours de vacances occupent une place importante dans les loisirs d’un jeune.

Il répond principalement aux demandes des familles, mais aussi à une volonté de l’association « ICIELA »,

soucieuse de mettre en place une véritable politique jeunesse.

Il revient donc à l’ensemble des intervenants dans le champ de l’animation, de proposer d’accompagner,

de créer et d’animer un lieu propice au développement et l’épanouissement de chaque jeune accueillis.

Il s’agit là, d’un séjour ski qui permettra aux jeunes de partager ensemble des temps de convivialité en

collectivité, de découvrir un nouvel environnement et de participer à la construction du projet

Durant le séjour, nous serons attentifs à la transmission des valeurs porter par l’association. Des visites

culturelles et la pratique de sports d’hiver seront au rendez-vous. Des soirées citoyennes sous forme de

ciné-débat seront également mises en place avec différentes thématiques. « La Laïcité, les Droits et les

Devoirs, le Respect et la Tolérance, la Discrimination »

Le séjour de vacances est un lieu d’éducation, de rencontres, d’échanges et de partages ou le jeune va

pouvoir construire sa personnalité, vivre des expériences, évoluer à son rythme, devenir plus mature, faire

de nouvelles rencontres entre jeunes, tout cela dans un cadre sécurisé.

Ce séjour ski se situera dans les Alpes pendant la période des vacances de février. Bien que la pratique

des sports de glisse soit l’activité principale, nous travaillerons également avec eux, sur le vivre en

ensemble, et l’ouverture d’esprit à travers des temps d’échange formels en soirée.

Ce séjour ski permettra aux jeunes de découvrir et d’être initiés à de nouvelles pratiques sportives.

L’environnement de la montagne permettra aux jeunes de se ressourcer et de s’évader d’un quotidien très

urbain.

Les jeunes mettront en place des auto-financements afin de prendre en charges des extras.

(Resto, gaufre, activités spécifiques…)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T00:00:00+01:00

2023-02-18T23:59:00+01:00