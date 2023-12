Exposition temporaire : À la hauteur du défi, l’Aviation Royale du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer, 3 décembre 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

À partir du 1er mars 2024, à l’occasion du 100è anniversaire de l’Aviation Royale du Canada, le Centre Juno Beach présente “A la hauteur du défi”, une nouvelle exposition temporaire qui commémore le rôle de l’ARC pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1939 et 1945, Près de 250 000 Canadiens ont servi dans l’Aviation royale du Canada (ARC). Sur les 45 000 militaires canadiens qui ont perdu la vie, environ 18 000 appartenaient à l’aviation, représentant une part exceptionnelle et essentielle de l’effort de guerre du Canada.

La Seconde Guerre mondiale a constitué la plus grande mise à l’épreuve jamais rencontrée par l’ARC. L’exposition explore l’évolution du service, de son inclusivité et son émergence en tant que partie intégrante de la stratégie et de l’identité militaire du Canada..

Vendredi 2024-03-01 10:00:00 fin : 2025-12-31 17:00:00. .

Centre Juno Beach Voie des Français Libres

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



From March 1, 2024, to mark the 100th anniversary of the Royal Canadian Air Force, the Juno Beach Centre presents « Rising to the Challenge », a new temporary exhibition commemorating the RCAF?s role in the Second World War.

Between 1939 and 1945, nearly 250,000 Canadians served in the Royal Canadian Air Force (RCAF). Of the 45,000 Canadian servicemen who lost their lives, some 18,000 were airmen, representing an exceptional and essential part of Canada?s war effort.

The Second World War was the greatest test ever faced by the RCAF. The exhibition explores the evolution of the service, its inclusiveness and its emergence as an integral part of Canada?s military strategy and identity.

A partir del 1 de marzo de 2024, con motivo del centenario de la Real Fuerza Aérea Canadiense, el Juno Beach Centre presentará « Rising to the Challenge », una nueva exposición temporal que conmemora el papel de la RCAF durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1939 y 1945, casi 250.000 canadienses sirvieron en la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF). De los 45.000 militares canadienses que perdieron la vida, unos 18.000 eran aviadores, lo que representa una parte excepcional y esencial del esfuerzo bélico de Canadá.

La Segunda Guerra Mundial fue la mayor prueba a la que se enfrentó la RCAF. La exposición explora la evolución del servicio, su carácter integrador y su aparición como parte integrante de la estrategia y la identidad militares de Canadá.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Royal Canadian Air Force präsentiert das Juno Beach Centre ab dem 1. März 2024 eine neue temporäre Ausstellung, die an die Rolle der RCAA im Zweiten Weltkrieg erinnert.

Zwischen 1939 und 1945 dienten fast 250.000 Kanadier in der Royal Canadian Air Force (RCAF). Von den 45.000 kanadischen Soldaten, die ihr Leben verloren, gehörten etwa 18.000 der Luftwaffe an, die einen außergewöhnlichen und wesentlichen Teil der kanadischen Kriegsanstrengungen darstellte.

Der Zweite Weltkrieg war die größte Bewährungsprobe, der sich die KRK jemals stellen musste. Die Ausstellung untersucht die Entwicklung des Dienstes, seine Inklusivität und seine Entstehung als integraler Bestandteil der militärischen Strategie und Identität Kanadas.

Mise à jour le 2023-12-01 par Calvados Attractivité