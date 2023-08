Journées du patrimoine – Visite guidée de l’exposition temporaire De Dieppe à Juno Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer, 16 septembre 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

A l’occasion des journées européennes, visite guidée de l’exposition « De Dieppe à Juno ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre :

– De 10:30 à 11:00

– De 14:30 à 15:00.

Samedi 2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-17 15:00:00. .

Centre Juno Beach Voie des Français Libres

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



On the occasion of European Days, guided tour of the « From Dieppe to Juno » exhibition.

Saturday 16th and Sunday 17th September :

– From 10:30 to 11:00

– From 14:30 to 15:00

Visita guiada a la exposición « De Dieppe a Juno » con motivo de las Jornadas Europeas.

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre :

– De 10:30 a 11:00

– De 14:30 a 15:00

Anlässlich der Europäischen Tage, Führung durch die Ausstellung « De Dieppe à Juno ».

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September :

– Von 10:30 bis 11:00

– Von 14:30 bis 15:00

Mise à jour le 2023-08-17 par Calvados Attractivité