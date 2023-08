Journées du patrimoine – Visite « Flash » au Centre Juno Beach Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer, 16 septembre 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, visite « Flash » du Centre Juno Beach à travers une visite commentée inédite sur une thématique ou des histoires personnelles.

Visites samedi 16 et dimanche 17 septembre :

– De 12:00 à 12:30

– De 13:30 à 14:00

– De 15:30 à 16:00

– De 17:00 à 17:30.

Samedi 2023-09-16 12:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, take a « Flash » tour of the Juno Beach Center, with an original commentary on a theme or personal story.

Visits Saturday September 16 and Sunday September 17:

– 12:00 to 12:30

– 1:30 pm to 2:00 pm

– From 15:30 to 16:00

– From 17:00 to 17:30

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, haga un recorrido « Flash » por el Centro Juno Beach con un comentario original sobre un tema o una historia personal.

Visitas el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre:

– De 12:00 a 12:30

– De 13:30 a 14:00

– De 15:30 a 16:00

– De 17:00 a 17:30

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes: « Flash »-Tour durch das Juno-Beach-Zentrum mit einer neuartigen kommentierten Führung zu einem Thema oder persönlichen Geschichten.

Besichtigungen am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September :

– Von 12:00 bis 12:30

– Von 13:30 bis 14:00

– Von 15:30 bis 16:00

– Von 17:00 bis 17:30

Mise à jour le 2023-08-17 par Calvados Attractivité