Visite libre des bunkers du Centre Juno Beach Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Visite libre des bunkers du Centre Juno Beach Centre Juno Beach, 13 mai 2023, Courseulles-sur-Mer. Visite libre des bunkers du Centre Juno Beach Samedi 13 mai, 19h00 Centre Juno Beach Prévoir lampes torches, 20 pers. max. par bunker, non accessible personnes en situation de handicap moteur et poussettes. Découvrez le Parc Juno et ses vestiges du Mur de l’Atlantique en visite libre et accessible gratuitement.

Les visiteurs pourront découvrir les galeries du poste de commandement et le poste d’observation du site en 1944.

Le poste de commandement allemand et le bunker d’observation ne sont normalement accessibles que dans le cadre des visites commentées proposées par le Centre Juno Beach. Un guide sera présent tout au long de la manifestation pour répondre aux questions des visiteurs. Centre Juno Beach Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie 0231373217 http://www.junobeach.org https://www.facebook.com/JunoBeachCentre/ Musée canadien des plages du Débarquement Parkings voiture & vélo, possibilité de transports en commun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©CJB-J.Duchemin

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Centre Juno Beach Adresse Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-Mer Ville Courseulles-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer

Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Visite libre des bunkers du Centre Juno Beach Centre Juno Beach 2023-05-13 was last modified: by Visite libre des bunkers du Centre Juno Beach Centre Juno Beach Centre Juno Beach 13 mai 2023 Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer Calvados