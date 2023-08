Les archives municipales de Draguignan Centre Joseph Collomp – Mairie annexe Étel, 16 septembre 2023, Étel.

Les archives municipales de Draguignan Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Centre Joseph Collomp – Mairie annexe

Les archives municipales de Draguignan

9h-12h et 14h-17h. Place Cassin, Mairie annexe – Centre Joseph Collomp

Des visites guidées par petits groupes pour accompagner les visiteurs dans la découverte de ce lieu, gardien de la mémoire Dracénoise.

Un atelier origami permettra aux plus jeunes d’appréhender le papier ancien, support principal des archives (à partir de 6 ans, matin uniquement).

Renseignements et réservation : 04 94 60 20 67 – documentation-archives@ville-draguignan.fr

Centre Joseph Collomp – Mairie annexe 10 B Pl. René Cassin Étel 56410 Morbihan Bretagne 04 94 60 31 31 [{« link »: « mailto:documentation-archives@ville-draguignan.fr »}] Mairie annexe de Draguignan Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Draguignan