Neige et service à Chauffayer (05) 24 février et 2 mars 2024 Centre Joie et soleil Notre tarif par personne et hors voyages : 280 €

« Chers parents, chers amis,

L’aventure dans nos camps est unique et exceptionnellement formatrice de la personnalité de vos enfants. L’ambiance saine et chaleureuse alliant rigueur et exigence, leur permet une autonomie progressive où chacun découvre ses possibilités. Le scoutisme leur permet ainsi de se surpasser en découverte, amitié et responsabilité.

Merci de votre confiance. Avec vous, apportons-leur le meilleur.

Nos camp sont des lieux de découverte :

De responsabilités, de liberté, d’autonomie, d’amitié, d’aventure, de ses propres possibilités, d’émotion, de courage

Où tu seras pris au sérieux, tu relèveras des défis, tu te surprendras, tu pourras t’exprimer, tu deviendras plus fort(e), tu seras vainqueur.

En quelques mots :

LE SCOUTISME : L’aventure au quotidien

Les ECLAIREURS DU MIDI : Compétence, sérieux et respect.

Extraits des rapports d’inspection des camps EDM par Jeunesse et Sports :

« Ces camps font l’objet d’aménagements très sérieux et de très grande qualité pour la sécurité physique et matérielle des mineurs »

« Cette pédagogie et ces techniques sont d’un intérêt indéniable dans notre civilisation urbaine ».

« Le projet pédagogique est longuement réfléchi et structuré ».

« Domination de l’esprit de sérieux, du souci de la qualité matérielle, morale, pédagogique ».

« La formation spécifique des éclaireurs et leur ingéniosité éliminent la plupart des problèmes ».

« Tout est pensé dans le respect de l’hygiène et de la nature. Les conditions d’hygiène et de sécurité sont maximales ».

« Toute activité est pensée comme servant un objectif pédagogique. La méthode est à encourager car elle s’appuie sur ce qu’offre la nature et permet d’échapper au consumérisme ambiant ».

« Une certaine autorité sans autoritarisme, beaucoup de rigueur laissant place à la joie et à la bonne humeur ».

« Impression générale très positive et extrêmement favorable ».

« Projet axé sur la construction de la personnalité. Les intentions pédagogiques, mises en œuvre avec beaucoup d’exigence permettent d’atteindre des objectifs pertinents et ambitieux ».

« Organisation remarquable au service de l’hygiène. Equipe éducative mettant au service du projet, ses compétences techniques, son ingéniosité, son engagement éducatif ».

Rassemblement pour nos 40 ans d'activités.