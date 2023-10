Aventures Vacances Centre JEAN UDAQUIOLA BISCARROSSE, 21 août 2023, BISCARROSSE.

Aventures Vacances 21 – 26 août Centre JEAN UDAQUIOLA Sur inscription. Tarif à partir de 445,00 €

Viens prendre le temps de vivre tes vacances, de profiter de l’océan et participer à de nombreuses activités. Le premier jour, découvre toutes les activités possibles et compose ton programme de la semaine.

Pratique des activités sportives au choix comme stand up paddle, Tir à l’arc, Bubble-foot, Trollball, paddle géant, baignade aux lacs de Navarosse, de Parentis ou à l’océan…

Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…

A noter :

La session du 24 au 29 juillet sera réservée aux 9-14ans

La session du 21 au 26 août sera réservée aux 11-17ans

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE BISCARROSSE Landes Nouvelle-Aquitaine Le centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse est situé en bordure du lac de Biscarrosse-Parentis, sur le site de Latécoère, dans les Landes. Il peut accueillir 90 enfants dans d'excellentes conditions. Chaque chambre est composée de 4 lits et est équipée de douches, lavabos et WC. Le centre dispose de trois salles d'activités, d'une salle polyvalente, d'une grande aire de jeux (avec fronton) ainsi que d'un restaurant avec vue sur le lac. Les repas sont préparés sur place. A l'extérieur, les enfants pourront profiter d'un grand espace de jeux. Route : A63/N10, sortie 17 Liposthey (27 km du centre), direction Parentis en Born.

Train : gare de Facture (50 min en bus) ou Bordeaux (1h20 en bus)

Avion : aéroport de Bordeaux (1h30 en bus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-22T00:00:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T14:00:00+02:00

