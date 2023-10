Catamaran dans le Vent Centre JEAN UDAQUIOLA BISCARROSSE, 31 juillet 2023, BISCARROSSE.

Catamaran dans le Vent 31 juillet – 5 août Centre JEAN UDAQUIOLA Sur inscription. Tarif à partir de 445,00 €

Un séjour dans le vent pour le plaisir et la découverte de la navigation ! La voile te passionnes de voile ou tu souhaites la découvrir, partage avec tes amis ta progression et tes exploits en catamaran (hobby-cat ou fun-boat).

Un certificat de niveau sera remis en fin de séjour.

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE BISCARROSSE Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=40B »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Le centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse est situé en bordure du lac de Biscarrosse-Parentis, sur le site de Latécoère, dans les Landes. Il peut accueillir 90 enfants dans d’excellentes conditions. Chaque chambre est composée de 4 lits et est équipée de douches, lavabos et WC. Le centre dispose de trois salles d’activités, d’une salle polyvalente, d’une grande aire de jeux (avec fronton) ainsi que d’un restaurant avec vue sur le lac. Les repas sont préparés sur place. A l’extérieur, les enfants pourront profiter d’un grand espace de jeux. Route : A63/N10, sortie 17 Liposthey (27 km du centre), direction Parentis en Born.

Train : gare de Facture (50 min en bus) ou Bordeaux (1h20 en bus)

Avion : aéroport de Bordeaux (1h30 en bus)

