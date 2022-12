Aventures Spectacle Magique Centre JEAN UDAQUIOLA BISCARROSSE Catégories d’évènement: Biscarrosse

Magie, illusion au rendez-vous! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE BISCARROSSE Landes Nouvelle-Aquitaine Route : A63/N10, sortie 17 Liposthey (27 km du centre), direction Parentis en Born. Train : gare de Facture (50 min en bus) ou Bordeaux (1h20 en bus) Avion : aéroport de Bordeaux (1h30 en bus) [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse est situé en bordure du lac de Biscarrosse-Parentis, sur le site de Latécoère, dans les Landes. Il peut accueillir 90 enfants dans d’excellentes conditions. Chaque chambre est composée de 4 lits et est équipée de douches, lavabos et WC. Le centre dispose de trois salles d’activités, d’une salle polyvalente, d’une grande aire de jeux (avec fronton) ainsi que d’un restaurant avec vue sur le lac. Les repas sont préparés sur place. A l’extérieur, les enfants pourront profiter d’un grand espace de jeux. Des ateliers de découverte de la magie, de l’illusion, du théâtre, de l’art numérique pour créer un spectacle que tu présenteras avec tes amis. Arts du spectacle : magie de scène, techniques son et lumière, création de scénario, théâtre et expression corporelle…

Activités Nautiques : Voile (1 séance), Stand Up Paddle (1 séance)

Activités de pleine nature : Baignades, dune du Pilat, jeux de piste, land art…

Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot…

Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties… Le projet pédagogique du séjour labellisé colos apprenantes s’inscrit dans le projet éducatif de l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature après une longue période de confinement tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité. Notre séjour proposera des activités qui s’appuient sur les thématiques suivantes proposées au cahier des charges : Les arts et la culture (création et écriture d’un spectacle, mise en scène, pratique du théâtre, de la musique et de l’expression corporelle)

La science, l’innovation, le numérique (sonorisation et éclairage de spectacle, création d’effet spéciaux, captation et montage vidéo)

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

