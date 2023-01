Colonie Musicale session Août Centre Jean Recorbet, 20 août 2023, Cublize.

Centre Jean Recorbet lac des sapins coté digue , 69550 Cublize Cublize

Vacances pour pratiquer l’orchestre et des activités de plein air

Découverte et pratique de l’orchestre, activités sportives et de plein air autour du lac de Cublize (69)

Séjour musical pour les 9 – 15 ans ; enfants nés de 2012 (9 ans révolus) à 2006.

Ces séjours offrent aux jeunes musicien·ne·s la possibilité de venir partager leur passion pour la musique et approfondir la pratique d’orchestre.

Axé autour de la musique d’ensemble, un « concert-spectacle » viendra clôturer chaque séjour le samedi après-midi.



