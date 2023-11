Bal Trad’ d’automne du Conservatoire Centre Jean Moulin, Bavilliers (90), 18 novembre 2023, .

Bal Trad’ d’automne du Conservatoire Samedi 18 novembre, 20h30 Centre Jean Moulin, Bavilliers (90) Gratuit

Groupes invités :

– DUO DURAND-LECROT

Ces deux musiciens ont une solide expérience du répertoire Centre France! David (Longskateurs) et Grégoire (Trio Durand Millet Raillard) expriment une belle énergie entre le jeu subtil et puissant à l’accordéon et l’archet affûté du violon, avec une complicité évidente !On passe de bourrées endiablées à des mazurkas posées… voir même quelques thèmes du Québec qui viennent se glisser, et toujours avec un swing efficace!

– BAL’TELIER FOLK (ensemble d’HERICOURT)

– Ensembles du Conservatoire (Tous en trad, bande de violons…)

Une petite buvette y est prévue par l’association Chichemusik.

Une belle soirée en perspective ! A vous y voir !

https://soundcloud.com/user649978021/demo-duo-durand-lecrot-au-festival-musique-et-saveur-a-saulieu-en-2023?si=8e913ab3165343b6894f95f962241d0e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

source : événement Bal Trad’ d’automne du Conservatoire publié sur AgendaTrad

Centre Jean Moulin, Bavilliers (90) Place Jean Moulin

Centre Jean Moulin, 90800 Bavilliers, France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Du00e9mo Duo Durand Lecrot Au Festival Musique Et Saveur u00c0 SAULIEU En 2023 by user649978021 #np on #SoundCloud », « type »: « rich », « title »: « Du00e9mo Duo Durand Lecrot Au Festival Musique Et Saveur u00c0 SAULIEU En 2023 by user649978021 », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-naIkjCZRedrVzgFu-SsLVUQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user649978021/demo-duo-durand-lecrot-au-festival-musique-et-saveur-a-saulieu-en-2023?si=8e913ab3165343b6894f95f962241d0e&utm\_source=clipboard&utm\_medium=text&utm\_campaign=social\_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user649978021 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 400}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 400}, « link »: « https://soundcloud.com/user649978021/demo-duo-durand-lecrot-au-festival-musique-et-saveur-a-saulieu-en-2023?si=8e913ab3165343b6894f95f962241d0e&utm\_source=clipboard&utm\_medium=text&utm\_campaign=social\_sharing »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46067 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

baltrad balfolk