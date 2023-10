visite Centre Jean Labellie Centre jean labellie Le Rouget, 13 octobre 2023, Le Rouget.

Le Centre Jean Labellie est lauréat du Prix National de la Construction Bois 2023 dans la catégorie aménagement intérieur.

Un aménagement intérieur de l’espace culturel Jean Labellie dans le Cantal avec une mise à l’honneur du bois, tant pour l’atmosphère chaleureuse qu’il crée que pour sa capacité de stockage du carbone et son bilan écologique positif. 5 espaces ont ainsi été créés : un porche d’entrée, un patio, un balcon, une grande baie et une toiture terrasse apportant un éclairage indirect. La provenance du bois est majoritairement locale, avec des essences venues du Massif Central voisin.

Atelier du Rouget Simon Teyssou et associés (15)

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

