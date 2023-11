Journée des enfants Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle, 28 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Partagez cette belle après-midi !

A partir de 14h au centre J.aurès, animations gratuites : Jeux de société, activités manuelles, bubble bump et archery bump, structures gonflables, jeux sportifs, espace petite enfance, maquillage

16h30, salle du Maroc, goûter et spectacle « La Magie de Noël » Gratuit.

2023-12-28

Centre Jean Jaurès et Salle du Maroc

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Share this wonderful afternoon!

From 2pm at the J.aurès center, free activities: Board games, arts and crafts, bubble bump and archery bump, inflatables, sports games, toddler area, face painting

4:30 p.m., salle du Maroc, snack and show « La Magie de Noël » Free of charge

¡Comparte esta maravillosa tarde!

A partir de las 14 h en el centro J.Aurès, actividades gratuitas: Juegos de mesa, manualidades, « bubble bump » y « archery bump », castillos hinchables, juegos deportivos, zona infantil, pintacaras

16.30 h, sala del Maroc, merienda y espectáculo « La magia de la Navidad » Gratuito

Teilen Sie diesen schönen Nachmittag!

Ab 14 Uhr im Zentrum J.aurès, kostenlose Animationen: Gesellschaftsspiele, Basteln, Bubble Bump und Archery Bump, Hüpfburgen, Sportspiele, Kleinkindbereich, Schminken

16:30 Uhr, Salle du Maroc, Imbiss und Show « La Magie de Noël » Kostenlos

