Une journée pour Octobre rose Centre Jean Giono Montélier, 21 octobre 2023, Montélier.

Montélier,Drôme

« Fêtes et loisirs » organise une journée pour soutenir la campagne d’Octobre rose, en collaboration avec la commune et la Ligue contre le cancer de la Drôme..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 21:00:00. .

Centre Jean Giono Chemin du Clos

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Fêtes et loisirs » is organizing a day in support of the Pink October campaign, in collaboration with the commune and the Drôme Cancer League.

« Fêtes et loisirs » organiza una jornada de apoyo a la campaña Octubre Rosa, en colaboración con el ayuntamiento y la Liga contra el Cáncer de Drôme.

« Fêtes et loisirs » organisiert einen Tag zur Unterstützung der Kampagne « Rosa Oktober » in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Krebsliga der Drôme.

