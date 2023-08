Atelier d’écriture « Le Paraïs imaginaire » CENTRE JEAN GIONO Manosque, 16 septembre 2023, Manosque.

Atelier d’écriture « Le Paraïs imaginaire » Samedi 16 septembre, 16h00 CENTRE JEAN GIONO Gratuit sur inscription

Créez votre portrait sensible de ce lieu unique en Provence, la maison de l’écrivain Jean Giono, à partir de vos sens et perceptions.

Avec les médiateurs du Centre Giono

CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 54 54 »}] Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l’oeuvre de l’écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d’événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l’oeuvre de l’écrivain.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

