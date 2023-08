Atelier de sensibilisation et de création « Le patrimoine, vous connaissez ! et le patrimoine littéraire ? » CENTRE JEAN GIONO Manosque Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque Atelier de sensibilisation et de création « Le patrimoine, vous connaissez ! et le patrimoine littéraire ? » CENTRE JEAN GIONO Manosque, 16 septembre 2023, Manosque. Atelier de sensibilisation et de création « Le patrimoine, vous connaissez ! et le patrimoine littéraire ? » Samedi 16 septembre, 14h30 CENTRE JEAN GIONO Gratuit sur inscription En famille, venez confectionner un mémo sur le patrimoine que nous a légué l’écrivain Jean Giono.

Avec les médiateurs du Centre Giono CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 54 54 »}] Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l’oeuvre de l’écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d’événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l’oeuvre de l’écrivain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

