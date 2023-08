Vivez une expérience de visite unique au cœur d’une maison d’écrivain, Le Paraïs, maison et jardin de Jean Giono. CENTRE JEAN GIONO Manosque, 16 septembre 2023, Manosque.

Vivez une expérience de visite unique au cœur d’une maison d’écrivain, Le Paraïs, maison et jardin de Jean Giono. 16 et 17 septembre CENTRE JEAN GIONO Entrée gratuite sur inscription

Vivez une expérience de visite unique au cœur d’une maison d’écrivain, Le Paraïs, maison et jardin de Jean Giono, demeure de vie et de création inscrite au titre des Monuments historiques et labellisée Maison des Illustres.

Avec les médiateurs du Centre Giono

CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l’oeuvre de l’écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d’événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l’oeuvre de l’écrivain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

