Randonnées littéraires

« Giono et Lapouge, passionnés de littérature et adeptes d’une «géographie sentimentale». Samedi 16 septembre, 09h30 CENTRE JEAN GIONO 12 €

Regards croisés de Jean Giono et Gilles Lapouge sur les chemins du monde à travers leurs tribulations, réelles pour Lapouge, imaginaires pour Giono. Empruntons ensemble les «routes d’escampette», en passant par les «Bois des Amoureux» de G. Lapouge, les Grands Chemins et l’Iris de Suse de J. Giono.

RDV petit parking sur la D115 en bas du village de Brunet. Randonnée 1/2 journée avec 3.5km de marche, 150m de dénivelé.

Avec Pierre Paillat, accompagnateur en montage et guide littéraire

Public : adultes

Réservation au 04 92 70 54 54 / 12 €

CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 54 54 »}] Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l’oeuvre de l’écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d’événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l’oeuvre de l’écrivain.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

