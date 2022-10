Mes vacances à Paris Centre international UCJC le rocheton à la rochette La Rochette Catégories d’évènement: La Rochette

Seine-et-Marne

Mes vacances à Paris Centre international UCJC le rocheton à la rochette, 1 novembre 2022, La Rochette. Mes vacances à Paris 1 et 5 novembre Centre international UCJC le rocheton à la rochette dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel hi;pi;ii;mi;vi Centre international UCJC le rocheton à la rochette Rue de la forêt 77000 rochette La Rochette 77000 Seine-et-Marne Île-de-France Il s’agit d’un séjour de 5 jours (4 nuits) du 01 au 05 novembre 2022. L’hébergement dans un centre vacances « le rocheton » à la rochette (77). A partir de là les jeunes pratiqueront diverses activités telles que du bateau mouche, visite du chateau et des jardins de Fontainebleau, visite du Louvre, un « Paris by night » (visite des monuments historique de paris: Arc de triomphe, tour Eiffel, cathédrale notre dame de Paris…) visite de Montmartre, une journée à Disneyland Paris.

Des veillées originales leur seront proposées par les animateurs passionnées en lien avec la thématique définie dans le cadre de la colonie aprenante.

Ces animateurs également accomagnants dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) instaureront des temps de renforcement des apprentissages afin de valoriser et de mettre en situation de réussite les participants.

Le projet pédagogique du séjour met l’accent sur la culture, l’éducation artistique et culturelle.

L’autonomie des jeunes sera favorisée.

La vie en collectivité sera l’occasion d’aborder des notions telles que le respect de l’autre, la laïcité, la bienveillance, le partage, le « vivre ensemble ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T08:00:00+01:00

2022-11-05T18:30:00+01:00

